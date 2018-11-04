В небе над Канадой столкнулись два самолета. Один разбился, второй приземлился в аэропорту Оттавы

Столкновение двух воздушных судов произошло в утреннем небе над Оттавой. Один из самолетов смог благополучно приземлился в аэропорту. Другой потерпел крушение.

Об инциденте сообщает CBC 4 ноября. Самолеты столкнулись на расстоянии в 30 километров от канадской столицы в 10 утра по местному времени (шесть часов вечера по Москве). Оба самолета, сообщает местная полиция, были небольшими.

Пилот борта, который перенаправили в аэропорт Оттавы, рассказал, что в дно его двухмоторного Piper Cheyenne врезался летящий под ним самолет. Он также задел шасси, после чего рухнул в поле. Информацию о пострадавших и погибших канадцы не сообщают.