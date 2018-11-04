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04.11.2018 21:58
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«Макрон, наше правительство, стройки века и лица непонятные, смазанные. Стоп! Рупор объявляет, что все закончилось». За что петербуржцы ругают Фестиваль света

Фестиваль света, бюджет которого в этом году перевалил за 80 миллионов рублей, удовлетворил вкусы не всех петербуржцев. Горожане сходятся во мнении — праздник 2018 года стал худшим по сравнению со своими предшественниками. В его яркие краски создатели шоу вплели политику, что вызвало только лишнее раздражение у зрителей. 

В группе Фестиваля света-2018 в «ВКонтакте» плохие отзывы преобладают над хорошими. Горожане хвалят инсталляцию с луной. Отмечают плохое качество звука и картинки, отсутствие смысла в увиденных изображениях.

«Всякие фигуры подсвеченных оленей можно и в торговых центрах увидеть перед новогодними праздниками. А вот то, что провода лежали прям под ногами, обернутые в пакеты – это нормально?» — отмечает Юлия. 

«Тут уже в общем-то всё написали, но действительно шоу —  ужас, — присоединяется к критике Анна. —  Луна хороша, остальное так себе. Ещё и пока ходили там по газонам, между инсталляций, так как народу очень много, ребёнок наступил в .овно. Наверное, это был знак!».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прочитала очень много отзывов про #фестивальсвета2018 . Жаль, что хороших отзывов в пропорции 2 к 10. Со многим я согласна, с чем-то нет. Да, фестивали в центре были интереснее. Была какая-то тема, хотя бы. Ожидали многого от инсталляций. Ну, мы сами виноваты, что ожидали 😁. Людей много? А как иначе, все хотят посмотреть. Дорогу перекрыли? Как не перекрывать, когда такие толпы? Жаль, что этим толпам ещё и приходилось ходить по газонам 🙄. И очереди к шатрам большие. Один не работал совсем, второй не работал временно. Жалуетесь, что через ворота проходили? Вот интересно. Когда что-то происходит, все кричат, что плохо организована безопасность людей. Где же логика? Многие жалуются на звук. Ну да, проблема. Но я была озадачена фотосъемкой, поэтому как таковой звук меня беспокоило меньше дождя 😁😁😁. В общем, сходили и ладно! Все равно, эмоции какие-то есть у каждого 😁. Луна, кстати, прикольная. И сердце на фото хорошо получается 😁. Всем хороших впечатлений, кто пойдёт сегодня. И главное, постарайтесь увидеть больше плюсов во всем 😉 P. S. очень стыдно за поведение наших людей у гриьочков и оленей... Их отгоняют, но каждый все равно пытается подойти, потрогать, сфотографироваться вплотную. А ещё, в первые 30 минут молодёжь сломала букву у одного из шатров...

Публикация от НаталЬя (@natalia_krasnova_)

Многие отмечают труднодоступность проникновения на фестиваль, так как пространство было огорожено сеткой, внутри не хватало света.

«Вместо фестиваля света торжество мрака! Километровый огороженный «загон для скота» (иначе не назовешь), в котором через выбоины в асфальте в темноте нужно пробраться к сему действу. Как бараны мокли в темноте, под... ВНИМАНИЕ...попсу, самую что ни на есть попсовую. Ни спейс, ни электронная музыка, ни классика, наконец...НЕТ! Как это соотносилось с основной темой космоса, заявленной организаторами, вообще непонятно»,  —  написала Полина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это единственное фото, которое хочется выложить после вчерашнего отвратительно бездарного Фестиваля света. Может, я не права, может, я придираюсь, но ничего ХУЖЕ я в своей жизни не видела! Стояла, смотрела на этот позор и вспоминала по настоящему высококлассное шоу, а лучше сказать, спектакль который был в прошлом ноябре и в 2016 году. Там было «вау», а в этот раз .... слово цензурное подобрать не могу... #фестивальсвета2018#фестивальсвета#скк#петербург#питер#спб#вашэкскурсовод#этопитердетка#позор#ужас#кошмар#бездарность#ноябрь#свет#шоу#луна#инсталляции#yourguide#festival#show#moon#visitpetersburg#piter#spb#travelblogger#travelling#moon

Публикация от Юлия Тимофеева (@timofeeva_julia)

Удивило и присутствие в инсталляциях портретов политиков. Фотографии президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева зрители расценили как пропаганду.

«В небе появляются несколько квадрокоптеров (или что-то подобное), немного шоу (если это можно так назвать) и не про космос точно. В кругах Макрон, наше правительство, стройки века и лица непонятные, смазанные. Стоп! Рупор объявляет, что все закончилось», — пожаловалась Наталья. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сходили на #фестивальсвета в СКК. @lf_spb Честно говоря, ожидали большего. Пусть не чего-то шикарного, но хотя бы надеялись на интересное и красивое световое шоу. Но... честно скажу, это полное фуфло. Столько рекламы было повсюду, столько народу пришло! Какие-то 10 минут невнятных геометрических фигур на здании, бубнящих лиц и цветных мельтешений (даже дроны с лампочками просто прилетели, помигали лампочками и улетели без какой-либо показательной программы, зачем они вообще были нужны??). Это называлось световым шоу? Мы всё ожидали эффекта «вау». Но услышав, что показ закончен, народ даже заржал, мол, вы серьёзно? 🤮 А организация просто «шикарная». Огородили все вокруг сеткой, из-за чего пришлось было идти в ооочень крутой обход по самой земляной каше и по газону. Перекрыли даже дороги ради убогого мероприятия. Оно ведь даже не стоило того! 👎 Вместо обещанных световых животных, роботов и фигур, были надутые зайчики, роботизированные «руки» как будто их позаимствовали у завода, и которые просто качались верх-вниз под цветные переливания света, ну и парочка мелькающих цветных полотен под руководством проекторов. Самое худшее световое шоу, что было из всех... 😬 Ну, я хотя бы могу теперь похвастаться, что я сфотографировала Луну вблизи на свой айфон 😄 Не ходите, трата времени, честное пионерское. #скк #наболело #мнение #петербург #спб #санктпетербург #фестивальсвета2018 #паркпобеды #световоешоу #lightfestival #lfspb #lf_spb #spb #saintpetersburg #ckk #spbckk

Публикация от Kristina (@laastochka)

Фестиваль света-2018 проходит в Петербурге с 3 по 5 ноября в спортивно-концертном комплексе «Петербургский» и на прилегающей к нему территории. Его основными темами в этом году стали космос, цифровые технологии и будущее. Фестиваль света обошелся городу примерно в 80 миллионов рублей — они были распределены большей частью через два контракта, победителем одного из которых стало рекламное агентство «Грейт» (отвечают только за мероприятия у СКК), а другого — благотворительный фонд «Древо жизни».

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