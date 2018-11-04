«Макрон, наше правительство, стройки века и лица непонятные, смазанные. Стоп! Рупор объявляет, что все закончилось». За что петербуржцы ругают Фестиваль света

Фестиваль света, бюджет которого в этом году перевалил за 80 миллионов рублей, удовлетворил вкусы не всех петербуржцев. Горожане сходятся во мнении — праздник 2018 года стал худшим по сравнению со своими предшественниками. В его яркие краски создатели шоу вплели политику, что вызвало только лишнее раздражение у зрителей.

В группе Фестиваля света-2018 в «ВКонтакте» плохие отзывы преобладают над хорошими. Горожане хвалят инсталляцию с луной. Отмечают плохое качество звука и картинки, отсутствие смысла в увиденных изображениях.

«Всякие фигуры подсвеченных оленей можно и в торговых центрах увидеть перед новогодними праздниками. А вот то, что провода лежали прям под ногами, обернутые в пакеты – это нормально?» — отмечает Юлия.

«Тут уже в общем-то всё написали, но действительно шоу — ужас, — присоединяется к критике Анна. — Луна хороша, остальное так себе. Ещё и пока ходили там по газонам, между инсталляций, так как народу очень много, ребёнок наступил в .овно. Наверное, это был знак!».

Многие отмечают труднодоступность проникновения на фестиваль, так как пространство было огорожено сеткой, внутри не хватало света.

«Вместо фестиваля света торжество мрака! Километровый огороженный «загон для скота» (иначе не назовешь), в котором через выбоины в асфальте в темноте нужно пробраться к сему действу. Как бараны мокли в темноте, под... ВНИМАНИЕ...попсу, самую что ни на есть попсовую. Ни спейс, ни электронная музыка, ни классика, наконец...НЕТ! Как это соотносилось с основной темой космоса, заявленной организаторами, вообще непонятно», — написала Полина.

Удивило и присутствие в инсталляциях портретов политиков. Фотографии президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева зрители расценили как пропаганду.

«В небе появляются несколько квадрокоптеров (или что-то подобное), немного шоу (если это можно так назвать) и не про космос точно. В кругах Макрон, наше правительство, стройки века и лица непонятные, смазанные. Стоп! Рупор объявляет, что все закончилось», — пожаловалась Наталья.

Фестиваль света-2018 проходит в Петербурге с 3 по 5 ноября в спортивно-концертном комплексе «Петербургский» и на прилегающей к нему территории. Его основными темами в этом году стали космос, цифровые технологии и будущее. Фестиваль света обошелся городу примерно в 80 миллионов рублей — они были распределены большей частью через два контракта, победителем одного из которых стало рекламное агентство «Грейт» (отвечают только за мероприятия у СКК), а другого — благотворительный фонд «Древо жизни».