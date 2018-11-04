«Макрон, наше правительство, стройки века и лица непонятные, смазанные. Стоп! Рупор объявляет, что все закончилось». За что петербуржцы ругают Фестиваль света
Фестиваль света, бюджет которого в этом году перевалил за 80 миллионов рублей, удовлетворил вкусы не всех петербуржцев. Горожане сходятся во мнении — праздник 2018 года стал худшим по сравнению со своими предшественниками. В его яркие краски создатели шоу вплели политику, что вызвало только лишнее раздражение у зрителей.
В группе Фестиваля света-2018 в «ВКонтакте» плохие отзывы преобладают над хорошими. Горожане хвалят инсталляцию с луной. Отмечают плохое качество звука и картинки, отсутствие смысла в увиденных изображениях.
«Всякие фигуры подсвеченных оленей можно и в торговых центрах увидеть перед новогодними праздниками. А вот то, что провода лежали прям под ногами, обернутые в пакеты – это нормально?» — отмечает Юлия.
«Тут уже в общем-то всё написали, но действительно шоу — ужас, — присоединяется к критике Анна. — Луна хороша, остальное так себе. Ещё и пока ходили там по газонам, между инсталляций, так как народу очень много, ребёнок наступил в .овно. Наверное, это был знак!».
Прочитала очень много отзывов про #фестивальсвета2018 . Жаль, что хороших отзывов в пропорции 2 к 10. Со многим я согласна, с чем-то нет. Да, фестивали в центре были интереснее. Была какая-то тема, хотя бы. Ожидали многого от инсталляций. Ну, мы сами виноваты, что ожидали 😁. Людей много? А как иначе, все хотят посмотреть. Дорогу перекрыли? Как не перекрывать, когда такие толпы? Жаль, что этим толпам ещё и приходилось ходить по газонам 🙄. И очереди к шатрам большие. Один не работал совсем, второй не работал временно. Жалуетесь, что через ворота проходили? Вот интересно. Когда что-то происходит, все кричат, что плохо организована безопасность людей. Где же логика? Многие жалуются на звук. Ну да, проблема. Но я была озадачена фотосъемкой, поэтому как таковой звук меня беспокоило меньше дождя 😁😁😁. В общем, сходили и ладно! Все равно, эмоции какие-то есть у каждого 😁. Луна, кстати, прикольная. И сердце на фото хорошо получается 😁. Всем хороших впечатлений, кто пойдёт сегодня. И главное, постарайтесь увидеть больше плюсов во всем 😉 P. S. очень стыдно за поведение наших людей у гриьочков и оленей... Их отгоняют, но каждый все равно пытается подойти, потрогать, сфотографироваться вплотную. А ещё, в первые 30 минут молодёжь сломала букву у одного из шатров...
Многие отмечают труднодоступность проникновения на фестиваль, так как пространство было огорожено сеткой, внутри не хватало света.
«Вместо фестиваля света торжество мрака! Километровый огороженный «загон для скота» (иначе не назовешь), в котором через выбоины в асфальте в темноте нужно пробраться к сему действу. Как бараны мокли в темноте, под... ВНИМАНИЕ...попсу, самую что ни на есть попсовую. Ни спейс, ни электронная музыка, ни классика, наконец...НЕТ! Как это соотносилось с основной темой космоса, заявленной организаторами, вообще непонятно», — написала Полина.
Это единственное фото, которое хочется выложить после вчерашнего отвратительно бездарного Фестиваля света. Может, я не права, может, я придираюсь, но ничего ХУЖЕ я в своей жизни не видела! Стояла, смотрела на этот позор и вспоминала по настоящему высококлассное шоу, а лучше сказать, спектакль который был в прошлом ноябре и в 2016 году. Там было «вау», а в этот раз .... слово цензурное подобрать не могу... #фестивальсвета2018#фестивальсвета#скк#петербург#питер#спб#вашэкскурсовод#этопитердетка#позор#ужас#кошмар#бездарность#ноябрь#свет#шоу#луна#инсталляции#yourguide#festival#show#moon#visitpetersburg#piter#spb#travelblogger#travelling#moon
Удивило и присутствие в инсталляциях портретов политиков. Фотографии президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева зрители расценили как пропаганду.
«В небе появляются несколько квадрокоптеров (или что-то подобное), немного шоу (если это можно так назвать) и не про космос точно. В кругах Макрон, наше правительство, стройки века и лица непонятные, смазанные. Стоп! Рупор объявляет, что все закончилось», — пожаловалась Наталья.
Сходили на #фестивальсвета в СКК. @lf_spb Честно говоря, ожидали большего. Пусть не чего-то шикарного, но хотя бы надеялись на интересное и красивое световое шоу. Но... честно скажу, это полное фуфло. Столько рекламы было повсюду, столько народу пришло! Какие-то 10 минут невнятных геометрических фигур на здании, бубнящих лиц и цветных мельтешений (даже дроны с лампочками просто прилетели, помигали лампочками и улетели без какой-либо показательной программы, зачем они вообще были нужны??). Это называлось световым шоу? Мы всё ожидали эффекта «вау». Но услышав, что показ закончен, народ даже заржал, мол, вы серьёзно? 🤮 А организация просто «шикарная». Огородили все вокруг сеткой, из-за чего пришлось было идти в ооочень крутой обход по самой земляной каше и по газону. Перекрыли даже дороги ради убогого мероприятия. Оно ведь даже не стоило того! 👎 Вместо обещанных световых животных, роботов и фигур, были надутые зайчики, роботизированные «руки» как будто их позаимствовали у завода, и которые просто качались верх-вниз под цветные переливания света, ну и парочка мелькающих цветных полотен под руководством проекторов. Самое худшее световое шоу, что было из всех... 😬 Ну, я хотя бы могу теперь похвастаться, что я сфотографировала Луну вблизи на свой айфон 😄 Не ходите, трата времени, честное пионерское. #скк #наболело #мнение #петербург #спб #санктпетербург #фестивальсвета2018 #паркпобеды #световоешоу #lightfestival #lfspb #lf_spb #spb #saintpetersburg #ckk #spbckk
Фестиваль света-2018 проходит в Петербурге с 3 по 5 ноября в спортивно-концертном комплексе «Петербургский» и на прилегающей к нему территории. Его основными темами в этом году стали космос, цифровые технологии и будущее. Фестиваль света обошелся городу примерно в 80 миллионов рублей — они были распределены большей частью через два контракта, победителем одного из которых стало рекламное агентство «Грейт» (отвечают только за мероприятия у СКК), а другого — благотворительный фонд «Древо жизни».