Теннисист Хачанов выиграл в финале турнира серии «Мастерс» в Париже. Россия не занимала первое место пьедестала девять лет

В финале крупнейшей серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже победу одержал россиянин Карен Хачанов. На пути к первому месту он обыграл четырех теннисистов из первой десятки мирового рейтинга.

О победе Хачанова сообщает Sports.ru вечером 4 ноября. В финале он встретился со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем. В двух сэтах ему удалось обойти серба со счетом 7:5, 6:4.

The new master!



🙌🙌🙌



The moment @karenkhachanov stunned Novak Djokovic in Paris for his first career Masters 1000 title. #RolexParisMasters pic.twitter.com/kkVYaIhNPF