Теннисист Хачанов выиграл в финале турнира серии «Мастерс» в Париже. Россия не занимала первое место пьедестала девять лет

В финале крупнейшей серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже победу одержал россиянин Карен Хачанов. На пути к первому месту он обыграл четырех теннисистов из первой десятки мирового рейтинга.

О победе Хачанова сообщает Sports.ru вечером 4 ноября. В финале он встретился со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем. В двух сэтах ему удалось обойти серба со счетом 7:5, 6:4.

The new master!



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The moment @karenkhachanov stunned Novak Djokovic in Paris for his first career Masters 1000 title. #RolexParisMasters pic.twitter.com/kkVYaIhNPF — Tennis TV (@TennisTV) 4 ноября 2018 г.

22-летний Карен Хачанов завоевал четвертый титул в карьере, три из них — в сезоне 2018 года.

В последний раз россияне побеждали на этом турнире в 2009 году, тогда чемпионом в Шанхае стал Николай Давыденко.