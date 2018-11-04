На Удельной в салоне красоты зарезали парикмахера. Нападавшего ухажера задержали

Петербурженка умерла на рабочем месте в салоне красоты «Колибри» в Выборгском районе Петербурга. С ножом к ней пришел сожитель.

Как стало известно «Фонтанке», вооруженный любовник зашел в салон красоты «Колибри» на Костромском проспекте, дом 21, около половины третьего днем 4 ноября. По неустановленным пока причинам он воткнул нож в тело 33-летнего парикмахера. Петербурженка погибла до приезда скорой помощи. Прибывшей на место полиции удалось задержать предполагаемого убийцу. Через 20 минут после смерти девушки оперативники задержали 27-летнего сожителя погибшей. Решения о возбуждении уголовного дела он дожидается за решеткой в отделе полиции.