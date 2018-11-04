Петербургские правозащитники заявляют о нехватке лекарств у обвиняемого по делу «Сети» Филинкова

Члены Общественной наблюдательной комиссии Петербурга сообщают о нехватке лекарств в изоляторе, куда этапировали обвиняемого по «пензенскому делу» Виктора Филинкова. За него заступился депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский.

Как сообщают члены ОНК, во время посещения СИЗО-3 выяснилось, что Виктору Филинкову не только не выдали лекарств в изоляторе, но и не вернули его собственные, изъятые при поступлении. Медикаменты, купленные друзьями, ему передать также не разрешили.

На следующий день после визита ОНК в следственный изолятор зашёл депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский. «Передал в следственный изолятор ФСБ на Шпалерной письмо с требованием обеспечить необходимыми лекарствами этапированного в Петербург Виктора Филинкова», – сообщил он в соцсетях 3 ноября.

Следствие считает арестованного Филинкова участником террористического сообщества «Сеть», ячейки которого якобы были в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии. Еще один фигурант дела, Арман Сагынбаев, заявлял, что сотрудники ФСБ подвергли его жестоким пыткам и угрозам, дабы выбить признание. Адвокат Сагынбаева обратился в Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ с требованием провести проверку.