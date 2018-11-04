В Петербург приплыли Деды Морозы и Снегурочки. Аквабайкеры промчались по центру города

За месяц до наступления зимы в Северной столице объявилась делегация Дедов Морозов и Снегурочек. Пока лёд не сковал воду на городских реках и каналах, персонажи новогодних сказок развлекались по-летнему, оседлав аквабайки.

О рассекающих по волнам в центре города водных мотоциклах горожане рассказали в социальных сетях 4 ноября. Камеры очевидцев запечатлели Дедов Морозов и Снегурочек на фоне Крюкова канала и канала Грибоедова. Также костюмированных любителей покатушек видели около 16.00 у Яхтенного моста. Сопровождал их катер и видеокамера.

Это не первые признаки скорого наступления Нового года в Петербурге. Праздничную ёлку поставили в городе к Хэллоуину. Дерево украсило гипермаркет на проспекте Маршала Жукова.