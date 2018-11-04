В Петербург приплыли Деды Морозы и Снегурочки. Аквабайкеры промчались по центру города
За месяц до наступления зимы в Северной столице объявилась делегация Дедов Морозов и Снегурочек. Пока лёд не сковал воду на городских реках и каналах, персонажи новогодних сказок развлекались по-летнему, оседлав аквабайки.
О рассекающих по волнам в центре города водных мотоциклах горожане рассказали в социальных сетях 4 ноября. Камеры очевидцев запечатлели Дедов Морозов и Снегурочек на фоне Крюкова канала и канала Грибоедова. Также костюмированных любителей покатушек видели около 16.00 у Яхтенного моста. Сопровождал их катер и видеокамера.
Это не первые признаки скорого наступления Нового года в Петербурге. Праздничную ёлку поставили в городе к Хэллоуину. Дерево украсило гипермаркет на проспекте Маршала Жукова.
© Фонтанка.Ру
Справка:
В декабре прошлого года вышло постановление Смольного, которое запрещает плавание, как следует из текста, именно на водных мотоциклах по следующим водным объектам: Кронверкский пролив, р. Фонтанка, р. Мойка, Зимняя канавка, Ново-Адмиралтейский канал, Крюков канал, канал Грибоедова.
Аквабайки выдавливают с каналов лет 10, с тех пор как им запретили появляться в центре города. Сейчас на них можно кататься только по Неве. Однако громкие проезды под видовыми мостами небольших рек давно уже стали привычной картиной, как и нарочно облитые водой пешеходы.