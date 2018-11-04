Сайты с профилями подозреваемого в госизмене эксперта по ЧВК Неелова недоступны для пользователей

Адреса в интернете Центра исследования стратегических перспектив и Центра стратегической конъюнктуры, экспертом в которых числился арестованный по подозрению в госизмене Владимир Неелов, перестали работать 4 ноября.

При попытке открыть ссылку на сайт некоммерческой организации «Центр исследования стратегических перспектив», которая была создана при участии Неелова, поисковики сообщают о ненайденном IP-адресе. Хостер сайта Центра стратегической конъюнктуры сообщает, что такого портала не существует. Ресурсы были доступны еще накануне.

Неелова, как ранее писала «Фонтанка», задержали во время обеденного перерыва в Петроградском районе Петербурга днем 25 октября. Оттуда его доставили в региональное управление ФСБ на Литейном проспекте, а позже – в Москву. Лефортовский суд в столице на следующий день арестовал его на два месяца, ему вменяют 275-ю статью УК «Государственная измена». Как рассказала изданию мать арестованного, в день задержания к ней домой с обыском пришли семь сотрудников ФСБ.

28-летний Неелов специализируется на военных стратегиях и доктринах, контроле над вооружениями, военно-промышленной политике, глобальной безопасности и частных военных компаниях (ЧВК). Готовился защищать докторскую диссертацию, ездил с лекциями за рубеж. Идею легализации ЧВК он поддерживал.