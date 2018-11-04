«Купно заедино». Беглов и Макаров рассказали в БКЗ о единстве

Ксения Клочкова /"Фонтанка.ру"

Петербургские чиновники отметили День народного единства. Как сообщает пресс-служба Смольного, праздничный концерт состоялся 4 ноября в БКЗ «Октябрьский».

Гостей праздника поздравил чеченский коллектив ансамбля танца «Вайнах», а также врио губернатора Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

«Если оглянуться назад в историю, то люди разных сословий, разных национальностей объединились против общего врага. Девиз у них был «Купно заедино» («Вместе заодно!»)», – цитирует градоначальника пресс-служба.

Как сообщили в Смольном, участники фестиваля ремёсел вручили Беглову и Макарову плакат «Дерево желаний». «Мы возьмем на себя обязательство выполнить наказы. Исполнительная, законодательная и муниципальная власти должны иметь единение», – заключил Беглов.

Спикер парламента Вячеслав Макаров поддержал коллегу: «Сегодняшний праздник – это напоминание о великой евангельской истине: «Царство, разделившееся в себе, опустеет. Дом, разделенный в себе, не устоит».