В Якутии правительство намерено решить проблему с дорогим бензином самостоятельно и запустить производство топлива

Высокие цены и низкое качество топлива в Якутии побудили региональное правительство заняться производством бензина. Глава республики Айсен Николаев уже дал соответствующее распоряжение.

Об этом 4 ноября сообщает РБК со ссылкой на РИА «Новости». Николаев отметил, что с лета цены на бензин в регионе увеличились на 8 – 9 рублей за литр, дизель подорожал сразу на 12 рублей. По его словам, в Якутии нет вертикально интегрированных АЗС, поэтому регулировать можно только наценку оптовых производителей. «Таким образом, из всего вышесказанного на повестку дня вновь выходит вопрос собственного производства моторного топлива для нужд республики. Поручения по конкретным направлениям решения данного вопроса мной даны и начинают сейчас исполняться», – цитирует издание Николаева.

Накануне вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что госрегулирование цен на топливо в России перестало быть возможным еще 30 лет назад. Новый скачок был зафиксирован осенью.