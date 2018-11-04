В Петербурге День народного единства завершается красным закатом. Завтра тоже будет солнечно

За преображением небесного полотна наблюдают жители Петербурга вечером 4 ноября. Снимками заката без фильтров горожане делятся в Instagram.

«Закат дают. Прекрасный без всяких фильтров. А у меня ленивый день в кровати с книгой», — написала петербурженка.

По информации Северо-Западного гидрометцентра, завтра в Северной столице также осадков не предвидится. Температура воздуха днём прогреется до +8, ночью столбик термометра опустится до +3. Утром местами возможен туман.

В Ленобласти синоптики предупреждают о гололедице на дорогах в ночные и утренние часы.