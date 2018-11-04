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Спорт
04.11.2018 17:19
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Как Паредес подвел, но «Зенит» вдесятером не уступил силе «Ахмата»

Первый пенальти в чемпионате, очередное аргентинское удаление в составе «Зенита» и переход на игру в 5 защитников: отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о новой победе петербургского клуба — на этот раз над командой из Чечни.

Как Паредес подвел, но «Зенит» вдесятером не уступил силе «Ахмата»

«Ахмат» одним из первых клубов российской Премьер-лиги решился на смену руководящего состава. Прошлой весной команду возглавил экс-спартаковец Игорь Ледяхов, а его тренерский штаб усилил воспитанник ленинградского футбола Дмитрий Радченко. Чеченский клуб неплохо начал очередной сезон, но уже 2 сентября после домашней победы над «Уфой» Ледяхов со своими соратниками прекратил трудовые отношения с «Ахматом». Причины публично не объяснялись.

На тот момент «Ахмат» с 7 очками занимал 10-е место. Ледяхов в итоге отправился в Калининград работать в «Балтике», Радченко вернулся в зенитовскую академию тренировать нападающих. Во время перерыва на сентябрьские матчи национальной сборной «Ахмат» воссоединился с Рашидом Рахимовым, тренером, с которым связаны лучшие отрезки в новейшей истории чеченского футбола: в свое время воспитанник таджикского «Памира» проработал в Грозном 4 года. Именно под руководством Рахимова раскрылся талант Далера Кузяева. В новом отрезке работы Рашида Маматкуловича можно отметить выездные победы над «Спартаком» и «Краснодаром».

В последние годы спортивные отношения «Зенита» с «Ахматом» не складываются: в прошлом сезоне за уверенной домашней победой команды Роберто Манчини 4:0 последовала блеклая нулевая ничья на выезде. «Зенит» Мирчи Луческу вообще не смог победить «Ахмат»: на выезде петербургский клуб упустил победу 2:1, а дома минимальное поражение на новом стадионе обернулось вылетом из зоны Лиги чемпионов и последующим увольнением румынского специалиста. Всего из 12 петербургских матчей между соперниками «Зенит» побеждал 7 раз (2 ничьи, 3 поражения).

После неутешительного результата в четверг, в кубковой игре с «Ростовом», тренерский штаб Сергея Семака предсказуемо внес коррективы в стартовый состав, не в первый и явно не в последний раз в этом сезоне. В основе появились Артем Дзюба и Кузяев, выходившие в четверг лишь на 10 минут, Бранислав Иванович с капитанской повязкой вернулся на правый фланг обороны, Эммануэль Маммана с Луишем Нету составили связку центральных защитников, Евгений Чернов вышел слева. Сочетание Клаудио Маркизио с Леандро Паредесом, наверное, можно назвать в нынешнем «Зените» сильнейшим. В атаке Дзюбе отправились помогать Олег Шатов и Роберт Мак.

Как Паредес подвел, но «Зенит» вдесятером не уступил силе «Ахмата»

Уже на 3-й минуте после скидки Дзюбы «Зенит» заработал право на штрафной удар прямо по центру ворот Евгения Городова. После непродолжительного совещания у мяча остались Паредес с Шатовым, удар аргентинца Городов в прыжке перевел в аут. На 9-й минуте после отличного прохода Чернова по флангу мяч в пустые ворота не занес Мак.

«Ахмат» при Рахимове лидирует в чемпионате по таким специфическим футбольным показателям, как процент успешных обводок; неплох в обороне – по качеству допущенных ударов грозненцы (за исключением пенальти) — вторые в лиге. При этом содержимое чеченской атаки сложно назвать выдающимся: за 12 туров забито всего 10 голов — это худший показатель у середняков таблицы.

Середина первого тайма, несмотря на энергичные перемещения футболистов по полю, с футбольной точки зрения получилась скромной. С трибун раздавались одиночные выкрики «Дзюба, проснись!». Подкат Паредеса был встречен овацией. На 30-й минуте после ошибки одного из защитников «Ахмата» Дзюба проснулся и вышел один на один, но, видимо, от неожиданной щедрости ответил гостям тем же и пробил во вратаря. Уже в следующем эпизоде Мак, догоняя уходящий за лицевую мяч, поставил корпус. Арбитр Сергей Карасев не ошибся и назначил 11-метровый удар. Под дрожь барабанов с «Виража» его реализовал Маркизио. К слову этот пенальти стал первым, назначенным в пользу «Зенита» в чемпионате страны в этом сезоне.

Сергей Михайличенко /"Фонтанка.ру"

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Второй тайм «Ахмат» начал чрезвычайно активно, включил высокий прессинг, и первые 10 минут остались за гостями. На 11-й минуте Луневу пришлось включаться в игру, в ближнем бою Андрей был надежен. Тренерский штаб «Зенита» ответил на происходящее на поле заменами. На поле под скандирование «Оп, давай-давай, доминируй, унижай» появились Александр Ерохин и Себастьян Дриусси (вместо Маркизио и Мака соответственно). 45 329 зрителей встретили новеньких аплодисментами.

Сказать, что замены переломили ход матча, язык не повернется, но игру от ворот Лунева «Зенит» все-таки смог отодвинуть. Голевые моменты петербуржцы создавали с традиционным скрипом: после углового удара мимо ворот пробил Дзюба, Дриусси ошибку Городова в удар в створ превратить тоже не смог.

Сергей Михайличенко /"Фонтанка.ру"

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Заканчивал матч «Зенит» в меньшинстве. Во втором тайме Карасев дважды показал желтую карточку Паредесу за подкаты, которые в первые 45 минут так понравились трибунам. Это удаление автоматически выписало аргентинцу выходной на матч против ЦСКА. Уже в компенсированное время под некорректное скандирование в адрес судьи на поле вместо Шатова вышел Александр Анюков: «Зенит» перешел на игру в 5 защитников. Остановившись с проклятиями в адрес Карасева, «Вираж» персонально встретил Анюкова кричалкой. Впрочем, уже через две минуты снова началось про арбитра и резиновые изделия. В этой атмосфере несогласия с решениями судьи прозвучал финальный свисток.

Сергей Михайличенко /"Фонтанка.ру"

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У «Зенита» впечатляющая домашняя серия: в этом сезоне петербургский клуб не выиграл на «Санкт-Петербург Арене» только у «Спартака». После матча Семак отметил определенную расслабленность в действиях собственных подопечных и критически отозвался в адрес удаленного аргентинца: «Сначала игра складывалась нормально, но потом мы расслабились, вероятно, из-за того, что игра давалась легко. Потом удаление внесло некоторые коррективы, но мы сыграли спокойно и довели игру до победы. Сегодня была нормальная игра. Победы никогда не даются легко, а результат для нас важнее всего. Наказание для Паредеса обязательно последует: такие ситуации ставят под угрозу работу всей команды, необходимо свести их к минимуму».

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"

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