Джазовый музыкант Роман Гринев погиб в столице. Виной тому мог стать лунатизм

После падения с высоты 17 этажа жилого дома в Москве 4 ноября скончался музыкант Павел Гринев. Близкие сообщают, что из-за травмы головы он страдал подобием лунатизма.

О гибели джазмена сообщает «Газета.Ру». Смерть Гринева подтвердил продюсер Виктор Радзиевский. Он уточнил, что в момент трагедии дома с музыкантом никого не было. После травмы головы Гринев страдал кратковременными потерями памяти. «Своего рода лунатизм, что ли», – добавил Радзиевский.

Бас-гитарист был одним из основателей группы FusionPort. У него остался маленький ребенок.

Ранее сообщалось о смерти после продолжительной болезни другого джазмена. Трубач Рой Харгроув умер в больнице на Манхэттене 3 ноября.