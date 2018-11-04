Новая Каледония останется под управлением Франции. Жители островов проголосовали против независимости

В Новой Каледонии, французских островах в Тихом океане, состоялся референдум о независимости. Как пишут местные СМИ, большинство его участников высказались за сохранение нынешнего статуса.

Референдум проводили 4 ноября. Жителей территории в Океании спрашивали: «Хотите ли вы, чтобы Новая Каледония получила полный суверенитет и стала независимой?» Плебисцит был назначен после кампании сепаратистов – представителей коренных народов.

По итогам подсчета 95% бюллетеней против независимости проголосовали 56,8% участников референдума.

Франция управляет Новой Каледонией с 1853 года. Долгое время туда отправляли осужденных преступников.

Первый референдум о независимости прошел в Новой Каледонии в 1998 году, тогда жители также высказались против.