Путин присоединил Бурятию и Забайкальский край к Дальневосточному федеральному округу

Бурятия и Забайкальский край переданы из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 4 ноября. Теперь в Дальневосточный федеральный округ входят 11 субъектов, в Сибирский — 10. Новый географический статус позволит Бурятии и Забайкальскому краю получить дополнительные деньги, которые правительство России выделяет на развитие Дальнего Востока.

Ранее Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Забайкальского края Александра Осипова. Осипов заявил, что намерен реализовать крупные проекты в регионе, в том числе освоить Быстринское полиметаллическое и Аргунское урановое месторождения. Также он попросил поддержки Путина в создании территорий опережающего развития и в выделении субсидий для инвестпроектов.