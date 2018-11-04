Пассажиры экстренно севшего в Красноярске рейса полетели дальше. К трещине на стекле самолета присматриваются следователи

В китайский город Санья отправились 167 пассажиров авиакомпании NordStar, которым по пути на курорт из Новосибирска пришлось покружить над Красноярском.

Как сообщает РБК, пассажиры вылетели из Красноярска резервным бортом авиакомпании днем 4 ноября.

Тем временем Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку аварийного самолета. Ведомство сообщает, что трещина на стекле в кабине пилота образовалась после вылета из Новосибирска. Командир судна принял решение об экстренной посадке. Для этого ему пришлось почти четыре часа кружить над Красноярском, чтобы выработать топливо.