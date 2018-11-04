Сотня сотрудников полиции и Росгвардии вышли на марш против ненависти

В Петербурге 4 ноября состоялась акция памяти убитых на почве расизма «Марш против ненависти». Как сообщает корреспондент «Фонтанки», число сотрудников органов правопорядка в десятки раз превысило количество пришедших на несогласованное мероприятие.

По подсчётам нашего издания, наблюдением за 20 желающими выступить против ненависти сотрудники правоохранительных органов занимались с полицейского катера, вертолёта и не менее 10 автобусов Росгвардии.

Участники марша без символики прошли от стрелки Васильевского острова до площади Академика Сахарова, где развернули портреты деятелей, убитых в России нацистами в разные годы.

Мероприятие обошлось без задержаний.

«Марш против ненависти» – ежегодная акция в Санкт-Петербурге. Он проводится в городе с 2004 года и посвящен памяти петербургского учёного-этнографа Николая Гиренко, убитого неонацистами на почве ненависти. В последние годы акцию отказываются согласовывать.

В Москве «Русский марш» традиционно проходит в Люблине. По данным ОВД-инфо, задержаны четыре человека.