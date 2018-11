Американский мэр из штата Юта погиб под обстрелом в Афганистане

Брент Тэйлор, мэр города Северный Огден в американском штате Юта, был убит в Кабуле.

Об этом 4 ноября сообщает CNN. Тэйлор был убит в Афганистане накануне, вместе с ним был ранен американский солдат.

Heartbroken with the tragic news of Major Brent Taylor’s death by gunfire in Afghanistan; a father of 7 small children, a city mayor, and a proud member of the Army National Guard. Another unmeasurable price is paid for freedom. https://t.co/V7scNBDJ3X