Исследование: От санкций в отношении России Германия ежемесячно теряет больше 700 миллионов долларов

Основные убытки от санкций в отношении России несет экономика Германии. На страну приходится до 40% от общих потерь Евросоюза и США.

К таким выводам пришли эксперты из Кильского института мировой экономики, сообщает 4 ноября РБК со ссылкой на немецкие СМИ. Основной ущерб спровоцирован уходом банков Германии с российского рынка. Каждый месяц страна теряет 727 миллионов долларов дохода, это чуть меньше одного процента от объема экспорта. При этом именно на немецкую экономику, сделали выводы в институте, приходится до 40% от общих экономических потерь, которые несут страны Европы и Запада. В долгосрочной перспективе бюджет Германии может лишиться миллиардов евро.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о возможном смягчении санкций в отношении России. Это произойдет в случае соблюдения минских договоренностей.