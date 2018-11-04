В Министерстве цифрового развития готовы создавать новые мессенджеры вместе с Китаем. Чтобы сопротивляться Западу

Россия и Китай должны быть готовы создавать новые каналы распространения медиаконтента. Об этом 4 ноября заявил журналистам замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

Как сообщает РБК, диалог состоялся на полях IV китайско-российского медиафорума. По словам Волина, российские и китайские медиа сейчас сталкиваются с недобросовестной конкуренцией и ограничениями на распространение информации.

«Она выражается, в частности, в том, что правдивость той политики, которую они проводят, ставится под сомнение или возникают прямые ограничения на распространение информации», — сказал замминистра.

По его мнению, если прозападные соцсети, например Twitter, YouTube или Facebook, будут блокировать контент китайских и российских СМИ, то Москве и Пекину придётся создавать новые каналы распространения и думать об альтернативных социальных сетях и мессенджерах. Он добавил, что надеется, что такого не произойдёт.

Ранее Волин отмечал, что методы блокировки в качестве борьбы с распространением информации показали свою неэффективность. Чиновник уточнил, что даже «в Китае работают и Telegram, и WhatsApp, которые здесь официально заблокированы».