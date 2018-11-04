Пассажирский «Боинг» кружил над Красноярском почти 4 часа вместо полета в китайский Санья. Экстренную посадку спровоцировала трещина в стекле

Борт авиакомпании NordStar провисел в небе над Красноярском почти четыре часа, вырабатывая топливо. Полет из Новосибирска в Санья прервала трещина на стекле.

По данным сервиса Flightradar, рейс Y7515 вылетел из Новосибирска в 08:40 утра по Москве в воскресенье, 4 ноября. Борт направлялся в Китай, но на подлете к Красноярску вынужден был изменить маршрут. С десяти утра и до 13:25 он нарезал круги над городом.

Как сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании, экстренную посадку самолету пришлось совершить из-за трещины на стекле в кабине пилота. Пока борт кружил над Красноярском, в аэропорту уже подготовили резервный борт.