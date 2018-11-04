Видео: В квартирах генеральского дома на Вишневского плавает мебель. Сосед сэкономил 600 рублей на фильтре

В доме на улице Вишневского, где живут непростые петербуржцы и генералы в отставке, – наводнение. «Фонтанка» узнала, с какого этажа жильцам приходится гнать воду.

По информации нашего издания, около 22 часов 3 ноября жильцы дома 13 по улице Вишневского на Петроградской стороне начали бороться за живучесть. Квартиры на втором и первом этажах одной из парадных оказались по-взрослому залиты водой.

Как узнала «Фонтанка», авария произошла у жильца на третьем этаже. Как впоследствии выяснилось, у него отказал фильтр для очистки воды из-под крана. Заметим, изделие стоит около 600 рублей.

Что касается самого дома, то не секрет, что на Вишневского, 13, живет бывший начальник ГУВД Петербурга и Ленобласти Вениамин Петухов и экс-начальник МЧС Петербурга Леонид Беляев. Как «Фонтанке» шутя прокомментировал один из принимавших участие в ликвидации потопа, «они рангом повыше, так что и живут повыше этажами, стихия их не задела».