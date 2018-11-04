Дзюба, Маркизио и лев посреди поля – как пройдет игра «Зенит» – «Ахмат»

Петербургский «Зенит» назвал состав, который главный тренер Сергей Семак выставил 4 ноября на матч против «Ахмата» из Грозого. Игра чемпионата России начнется в 14:00 на арене «Санкт-Петербург».

В воротах у «Зенита» занял место Лунев, в обороне Иванович, Маммана, Нету и Чернов, в полузащите Кузяев, Маркизио и Паредес и в атаке Шатов, Дзюба и Мак.

Одна из новинок игры – в центральном круге на газоне стадиона выстрижен огромный лев. Традиционные «активности» вокруг арены в этот раз петербургский клуб посвятил Дню народного единства. На матче ожидается около 45 тысяч зрителей.