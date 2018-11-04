Боевик «Хантер Киллер» расстроил юных петербуржцев. Вместе с опальным фильмом в «Родине» «убили» детское кино про школу

Единственный сеанс детского фильма «Как прогулять школу с пользой» в кинотеатре «Родина» 4 ноября был отменён из-за «убийства» цифровой копии ленты. Сотрудники пытались избавиться от боевика про спасение американцами российского президента.

Как рассказали корреспонденту «Фонтанки» в кинотеатре, копию фильма «случайно убили из-за дурдома, который им устроило Минкультуры». Сотрудникам пришлось чистить расписание в цифровой аппаратуре, удаляя «Хантер Киллер», заодно исчезло кино для детей. Копию стирали удаленно, и сегодня фильм не покажут «ещё в трёх залах». Кинотеатр «Родина» управляется компанией «Петербург-кино», у нее 5 кинозалов.

Сотрудники кинотеатра показали предписание, по которому спешно удаляли американский боевик. «Это не наш комитет по культуре, это Мединский», – уточнили корреспонденту «Фонтанки».

Зал был наполовину заполнен родителями с детьми. Взамен им предложили посмотреть фильм 2017 года «Белль и Себастьян: Друзья навек». Однако большинство зрителей предпочли написать заявления на возврат денег за билеты. «Вернут в течение трёх дней, когда бухгалтерия выйдет на работу после праздников», – пообещали в «Родине».

О том, что фильм Хантер Киллер не получил прокатное удостоверение, стало известно 1 ноября. В ведомстве Владимира Мединского пояснили, что причина – «отсутствие отметки о сдаче фильма на постоянное хранение в Госфильмофонд России».

Отмена проката фильма «Хантер Киллер» ранее уже приводила к внезапной замене ленты в кинотеатре «Родина» неожиданными альтернативами. В минувшую пятницу в заявленный день выхода фильма в российский прокат вместо него показывали японскую анимацию про самоубийства.