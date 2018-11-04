Оппозиционеры решили спасти горожан и огородили Марсово поле. Активистам запретили туда выходить из соображений безопасности

Активисты петербургской «Открытой России» решили взять на себя обязанности городских служб и вместо них позаботиться о безопасности жителей Северной столицы. 4 ноября Марсово поле оказалось огорожено защитной лентой.

Как рассказали «Фонтанке» в «Открытой России», 28 октября активисты планировали провести митинг на Марсовом поле в поддержку фигурантов дела «Нового величия», однако Смольный в согласовании заявки отказал, а после законность отказа подтвердил суд. В качестве причины запрета акции в комитете по вопросам законности и правопорядка заявили о проведении на Марсовом поле строительных работ. В суде в подтверждение этого был показан ордер ГАТИ на ремонт до сентября 2019 года. По мнению чиновников, проведение митинга в указанном месте может быть опасно для его участников.

Как сообщили в «Открытой России», активисты не смогли остаться в стороне, узнав, какая угроза подстерегает жителей города. «Вы только посмотрите на эти груды строительной техники, – иронизируют оппозиционеры. – Мы сочли своим долгом выполнить работу администрации города и огородить опасную территорию».

По словам активистов, им удалось повесить вокруг Марсова поля защитную полосатую ленту. Протестов со стороны жителей города акция не вызвала, они реагировали с интересом, стараясь выйти за ограждение, добавили в «Открытой России».