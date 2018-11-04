Рынок на Туристской добавил огня к утренним покупкам горожан

Читатель «Фонтанки» Лариса

Дым из кровли торгового павильона «Приморский» заметили живущие по соседству горожане 4 ноября. О возгорании на рынке «Фонтанке» рассказали читатели.

Как пояснили в пресс-службе городского МЧС, сообщение о пожаре на Туристской, 35, поступило в 11.30. Пламя охватило кровлю павильона на площади 40 квадратных метров. К ликвидации огня привлекли три расчёта. Информация о пострадавших в МЧС не поступала.