Под окнами многоэтажки на Комендантской площади нашли голого мужчину в зелёных носках

Несовместимые с жизнью травмы получил горожанин после падения с высоты в Приморском районе Петербурга. Не прикрытое одеждой тело нашёл прохожий.

Как стало известно «Фонтанке» 4 ноября, около полуночи горожанин наткнулся на мертвеца у дома 8а на Комендантской площади. Тело лежало у арки при выезде со двора. Мужчина был полностью раздет, только его ступни прикрывали зелёные носки. О трагической находке прохожий сообщил в полицию.

Приехавшие на место стражи порядка произвели поквартирный обход. На 12-м этаже дверь им не открыли, хотя из квартиры доносился звук текущей воды. Личность погибшего устанавливается.