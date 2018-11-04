Очередной навигационный спутник «Глонасс-М» выведен на орбиту. Запуск прошел в штатном режиме

47-й по счету спутник системы «Глонасс-М» был отправлен в космос с космодрома в Плесецке. К утру 4 ноября он был выведен на орбиту.

Об успешном запуске спутника сообщает Минобороны. С космодрома в Архангельской области «Глонасс-М» отправила ракета-носитель «Союз-2». На целевую орбиту его вывел разгонный блок «Фрегат».

Это пятый пуск в Плесецка в 2018 году и 47-й по счету спутник этой системы. Их производство было прекращено в 2015 году. Их заменят аппараты следующего поколения «Глонасс-К».

Перед запуском спутника Роскосмосу пришлось доплатить страховой компании 23 миллиона рублей. Это связано с крушением ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-10», который должен был доставить американского и российского космонавтов на Международную космическую станцию. На 122-й секунде пилотируемый корабль потерял управление и упал. Оба члена экипажа корабля после аварии остались живы, эвакуировавшись в специальной капсуле.