На Малой Карпатской сгорел магазин. Очевидцы говорят о поджоге

Спасатели тушили торговый павильон в Купчино ночью 4 ноября. По словам очевидцев, здание подожгли.

Как сообщает региональное управление МЧС, павильон по адресу Малая Карпатская улица, дом 13, загорелся около половины пятого утра. Через 20 минут 17 пожарных с огнем справились. Судя по фото в соцсетях, от здания остался только металлический каркас.

Очевидцы утверждают, что пожар начался с визита 4 недовольных общением с охраной клиентов. Якобы они разлили в магазине бензин и подожгли здание.