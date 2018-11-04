В Каменке монтажника военной части увезли из кафе с ножевым ранением. По подозрению в нападении задержали контрактника

С помощью ножа выяснили отношения посетители кафе в посёлке Каменка Выборгского района Ленобласти. И агрессор и пострадавший — выходцы из одной военной части.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по городу и Ленобласти 4 ноября, накануне ближе к пяти утра в посёлке Каменка госпитализировали 30-летнего мужчину с ножевым ранением живота. Медики оценили его состояние как тяжёлое. По словам пострадавшего, в кафе его ударил ножом неизвестный.

Сотрудники полиции задержали предполагаемого агрессора. По данным «Фонтанки», 20-летний подозреваемый проходит военную службу по контракту. Пострадавший работает в этой же части монтажником.