Водитель иномарки сбил двоих детей в Лужском районе Ленобласти. Погибла шестилетняя девочка

Уголовное дело о нарушении ПДД возбуждено в Лужском районе Ленинградской области после смерти ребенка под колесами «Рено». Брат погибшей в больнице, водитель – в камере.

Как сообщает 4 ноября региональное управление МВД, 61-летний водитель на территории садоводческого массива Мшинская наехал на детей около пяти часов вечера накануне. В настоящее время известно, что он был пьян, задел велосипедистов, после чего врезался в столб и слетел в кювет. Шестилетняя девочка погибла на месте, ее 14-летний брат в больнице. Водителя задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело.

По информации издания 47News, он работает на Адмиралтейских верфях и за 38 лет водительского стажа ни разу не попадался на нарушении ПДД.