Сердце Роя Харгроува, джазового музыканта и обладателя двух премий «Грэмми», остановилось на Манхэттене

Символ обновленного джаза 90-х, Рой Харгроув, умер в больнице на Манхэттене. Трубачу было 49 лет.

О смерти музыканта 4 ноября сообщает The New York Times. Издание со ссылкой на представителей Харгроува уточняет, что он скончался еще в пятницу, у трубача остановилось сердце. Музыкант страдал из-за болезни почек и последние тринадцать лет вынужден был проходить постоянное лечение.

Рой Харгроув родился в Техасе в 1969 году. Первый сольный альбом «Diamond in the Rough» он выпустил в 1990 году. Позже играл в составе группы The Verve, в конце 90-х выиграл свою первую премию «Грэмми» за лучший латинский джазовый альбом «Habana», записанный в составе группы Crisol. Вторую премию ему принес альбом «Directions in Music: Live at Massey Hall» в 2002 году.