На «Яхтенной» из-под электрички доставали человека

Мужчина упал на железнодорожные пути на станции «Яхтенная» в Петербурге вечером 3 ноября. Инцидент остановил следовавшую из Белоострова на Финляндский вокзал электричку.

О происшествии рассказали в социальных сетях очевидцы в 21.30. По словам горожан, человек оказался под вторым вагоном. Чтобы его вернуть на платформу, вызвали спасателей. «Сказали, что он остался жив, увезли на скорой», — пояснил «Фонтанке» один из пассажиров Евгений.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписание», электричка прибыла на Финляндский вокзал с опоздание на 50 минут.