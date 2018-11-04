Актрисе Татьяне Васильевой в столичном метро дверью зажало голову. Артистка обратилась за помощью в больницу

Помощь медиков понадобилась актрисе Татьяне Васильевой после поездки в московском метро. По ее словам, ей дверью поезда зажало голову.

Об инциденте актриса рассказала на своей странице в Instagram. Она рассказала, что голову между створок двери ей зажало утром 3 ноября на станции «Таганская», когда артистка ехала на тренировку. По ее словам, никаких предупреждений о закрытии не было. Женщине помогли полицейские и сотрудники метрополитена, на голове с обеих сторон у нее синяки. После вечернего спектакля она обратилась в институт Склифософского, где будут проведены все необходимые процедуры.

71-летняя актриса выступает в столичном театре «Миллениум». Васильева снималась в таких фильмах как «Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть» и других.