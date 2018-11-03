Счёт за патриотизм. Студентка из Петербурга заплатит 300 тысяч за то, что обозналась с гимном

Участницы Всероссийского молодёжного форума сочинили гимн к 4 ноября. «Не формат», - забраковали организаторы, а через полгода удивительно похожую песню исполнили на Первом канале. Последовательное совпадение нот не иначе как одна муза нашептала, но суд плагиата не расслышал.

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Гимн российской нации «Мы единая страна» Федеральное агентство по делам национальностей представило общественности в декабре 2016 года на пресс-конференции в ТАСС. Идею взяли на молодёжном форуме, подретушировали и реализовали через 11-миллионный госконтракт «звёздным» составом. Вклад студенток, придумавших слова и музыку, стоящим упоминания не сочли – лавры отдали другим. Петербурженка Виктория Лихачёва до сих пор пытается отстоять свои права в суде, но вместо признания авторства получила долг в 300 тысяч. Отличный урок патриотизма на государственном уровне, с горькой иронией говорит её адвокат.

«Вместе с подругой ехала в метро, когда мне скинули запись той пресс-конференции. Посмотрели видео, и она на весь вагон закричала: «Вика, да это же твоя песня!» – рассказала «Фонтанке» четверокурсница факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета Виктория Лихачёва.

В роли композитора она дебютировала в июле 2016-го на молодёжном форуме «Территория смыслов», который проходил под патронажем Агентства по делам национальностей в Клязьме. Задачи придумать именно песню перед участниками не ставили. Им предложили популяризировать День народного единства и фантазию не ограничивали. Идеи были самые разные вплоть до приложения для телефона, а студентка из Краснодара Людмила Ростовцева написала стихи.

«Простые, незамысловатые, про Россию – многоликую, многогранную, любимую и прекрасную», – вспоминает Виктория, которая тогда только-только закончила первый курс. Мелодия родилась за несколько часов перед самой защитой проекта, но лёгкая композиция от команды № 14 со сладким название «Чак-чак», что называется, зашла. Со сцены объявили: «Слова написала Люда, песню – Вика», исполнители затянули:

Мы едины, мы Россия,

Мы великая страна.

В чём секрет? В единстве сила!

Все друг другу мы друзья.

Много нас, нас миллионы.

Сможем всё, что захотим.

Вместе мы и есть Россия.

Мы единство сохраним.

Зал, в котором набралось несколько сотен зрителей, встал. На этом минута славы закончилась, хотя казалось, что всё только начинается. После выступления девушек нашёл Григорий Казанский, член Молодежной ассамблеи народов России в Москве. Убедил сделать студийную запись, прислать контакты, потому что такие таланты надо продвигать.

– И мы ведь с самого начала подозревали неладное. Было что-то такое. Но всё равно нашли пять тысяч рублей на студию и после форума сделали запись. Писала Люда у себя в Краснодаре, голос у неё очень приятный. Выслали. А в начале ноября позвонил Казанский и сказал: «Увы, не тот формат».

И тут бы расстроиться и забыть, но в декабре Казанский позвонил снова. С возмущением рассказал, что вот только что презентовали «вашу песню, девочки», и скинул ссылку на пресс-конференцию, где композитором объявляют участника шоу «Голос» Зарифа Норова, а автором слов – советника главы ФАДН Диану Федосову.

«После того как нам принесли идею, буквально за сутки написали основную мелодию. Ребятам отправил ночью с горящими глазами, а через два дня они приехали в студию, всё записали. Сейчас вы слышите работу, которую мы проделали», – с улыбкой рассказывал Норов. Его на пресс-конференции назвали автором музыки и продюсером проекта, который выглядел скорее люксовой версией песни студенток.

Мы великая Россия, мы единая страна,

Наше братство, наша сила, наша гордость – Родина.

Много нас, нас миллионы, если только захотим,

Покорим моря и горы, все невзгоды победим.

– В тот же день написала официальное письмо Игорю Баринову (глава ФАДН) с просьбой защитить наши права. Тогда ещё казалось, что он как-то может помочь. Пришёл ответ: «Извините, девочки, – госконтракт», – говорит Виктория.

Государственный контракт на оказание услуг по проведению Международного политологического форума «Российский Кавказ» был заключён 21 октября 2016 года. Исполнителем выбрана компания «ИМА-консалтинг», которая должна была реализовать мероприятие «под ключ» за 10, 6 млн. Среди встреч, банкетов, размещений и прочего был и видеоролик с музыкальной композицией, посвящённый «укреплению единства российской нации, гармонизации межнациональных отношений», для которого нужно было найти исполнителей, написать текст и музыку. Многонациональная компания «Голоса» подошла как нельзя лучше.

Виктории пожелали успехов в новогодней телеграмме от Агентства по делам национальностей и ещё почти год отвечали отписками, откладывая обещанную встречу. После того как о случившемся написали в СМИ, выходить на связь перестали вовсе. 3 ноября прошлого года иск к ФАДН, «ИМА-консалтинг» и Зарифу Норову поступил в Пресненский районный суд Москвы.

«Они могли просто извиниться. Но исправлять, видимо, уже не хотелось. Норов и автор слов за свою песню ничего не получили, но и мы бы подарили стране гимн бесплатно и радовались бы. Но мы для них «девочки из глубинки», – говорит Виктория. В суд она обратилась, имея на руках экспертизу от Санкт-Петербургского института независимой экспертизы и оценки, за которую пришлось выложить 85 тысяч рублей.

Людмила Ростовцева впутываться в тяжбу не стала, поэтому судье Элеоноре Кирьянен пришлось закрыть глаза на до неприличия похожий текст и сосредоточиться исключительно на мелодии. Отсутствие музыкального образования не помогало. Не спасли и две экспертизы – от СИНЭО и от СПбГУ. Заимствование признают в обеих, в последней композиции разобраны буквально по нотам.

«Оба произведения репрезентируют значительные сходства – в основном касательно мелодического рисунка, формальной тактовой структуры и идей, выраженных в литературном тексте. Начальные фрагменты обоих произведений демонстрируют буквальное, точное повторение 11 нот мелодического рисунка», – сказано в заключении.

Отдельно отмечено, что первые ноты принципиально важны для всего мелодического рисунка, именно по ним опознаётся песня. И это не единственное подтверждение переработки, по мнению экспертов СПбГУ. Одни и те же смысловые акценты, родство идей и смыслов, типичная тактовая схема, крайне схожий по метру и ритму текст. Как итог – безошибочное звуковысотное совпадение, которое не может быть случайным.

Обе экспертизы суду и ответчикам пришлись не по нраву. В первой недоставало исследований, во второй – уведомления об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. По ходатайству ответчиков суд заказал новую в Российской государственной академии интеллектуальной собственности. 18 листов, большая часть из которых пришлись на цитирование Гражданского кодекса, стоили 302 тысячи рублей. Музыке из них отвели едва ли не четыре страницы, саму мелодию анализировать не стали, но категорично заявили: заимствований и переработки нет. Критерием оригинальности столичные эксперты сделали тональность. Минорная в обоих случаях, но в одном «фа-диез», а во втором «до-диез».

«Если машину украсть и перекрасить, то это будет всё та же машина», – пытался растолковать далёкой от музыки судье адвокат Виктор Пастернак, но не впечатлил.

В СМИ глава ФАДН признавал, что идею с форума доработали профессионалы, но в суде представители агентства упрямо твердили: не было такого. В доказательство предоставили флешку с демоверсией песни и датой – 2 сентября 2016 года. Будто бы тогда, больше чем за месяц до заключения контракта, Норов уже сделал запись.

– Я посмотрела его Инстаграм. В то время, когда он должен был корпеть над студийной записью в Москве и сохранить заветный файл, он лежал на пляже в Ницце, – рассказывает Виктория. Просьбу поднять данные миграционной службы суд проигнорировал.

27 июля, едва взглянув на разбор от СПбГУ, суд вынес решение: произведения не идентичны, в исковых требованиях отказать, расходы на экспертизу взыскать с Виктории Лихачёвой.

– Мы вообще не оспаривали авторство Норова, не настаивали, что композиции идентичны. Но его музыка – это переработка. Грубая и, я бы даже сказал, циничная. Произведение очевидно похоже. Не надо обладать музыкальным образованием, чтобы это понять. А 302 тысячи рублей за экспертизу – это слишком даже по меркам Москвы. Это не кантата, не фуга ре-минор, не симфония, а довольно простое произведение. Процесс был как по Кафке: нас слушали и не слышали. А так отнестись к ребятам, которые написали песню в порыве, от души… Что ж, лучший урок патриотизма сложно себе представить, – заключил адвокат, добавляя, что впереди ещё апелляция.

– Знаете, а ведь отличная была смена, душевная. Ты оказался в лесу, в палатке, вокруг столько интересных людей: из разных городов, разных национальностей. Был и правда порыв, было вдохновение. А сейчас остаётся только относиться ко всему с юмором, – говорит Виктория и вспоминает «самое страшное» – разговор с первой учительницей по фортепиано.

– Она очень талантливая, готовит ребят к консерватории. Приехала к ней и говорю: первый раз сочинила и вот – украли, страшно вам показывать. Она послушала и воскликнула: «Вика, это твоё? Ну упростили же они, упростили».

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»