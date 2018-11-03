В Кронштадте в борьбу за булку к уткам внедрилась ондатра

Водоплавающий грызун появился в Обводном канале Кронштадта. Мускусная крыса, известная больше как ондатра, не отказалась от угощения сдобой. Вкусовые пристрастия позволили зверьку влиться в местное утиное сообщество.

Видео трапезы ондатры в водоёме выложила жительница Кронштадта Марина 3 ноября. «Она на Советской кушала булочку с большим удовольствием. К уточкам не подплывала, держалась в стороне, чувствовала себя очень уверенно. Живя в Кронштадте всю жизнь, такое вижу впервые, — рассказала 47news горожанка.

В природных условиях ондатры предпочитают водные растения, зимой основу их рациона составляют корневища и мелкая речная живность.