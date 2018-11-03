У «Елизаровской» дым выгнал клиентов «Сбербанка» на улицу. Тушили корзину с мусором

Сильное задымление приостановило работу отделения банка в Невском районе Петербурга вечером 3 ноября.

О пожаре на первом этаже 11 дома на проспекте Елизарова рассказали очевидцы в социальных сетях в 18.30. К отделению «Сбербанка» подъехали два пожарных расчёта и машина полиции. В пресс-службе финансовой организации «Фонтанке» подтвердили информацию о происшествии и пояснили, что возгорание возникло в корзине с мусором. Из-за сильного дыма сотрудников и клиентов эвакуировали. Инцидент обошёлся без пострадавших. «Причина происшествия выясняется», — добавили в «Сбербанке».

В пресс-службе МЧС Петербурга на звонок «Фонтанки» о пожаре не отреагировали.