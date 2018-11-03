В Рязанской области горит газопровод. Пламя вырывается на десятки метров

Спасатели оцепили 50 километров газопровода в Путятинском районе Рязанской области. Из магистральной трубы вырывается пламя на высоту около 15 метров.

Как сообщает региональное управление МЧС, газ в трубе загорелся около шести часов вечера 3 ноября неподалеку от села Унгор. Ведомство уверяет, что угрозы населенным пунктам и пострадавших нет. Газопровод диаметром 1,2 метра перекрыли, сейчас спасатели ждут, когда газ выгорит.

Зарево от пожара видно на несколько километров, местный портал 62Инфо сообщает, что вокруг трубы загорелся лес.