Бастрыкин и Беглов на встрече в Смольном обсудили нравственность молодежи

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов встретились в Петербурге 3 ноября. Они обсудили вопросы нравственности молодежи и скорость расследования уголовных дел.

Как сообщает Следком, градоначальник и глава ведомства поговорили о петербургской академии Следственного комитета и кадетском корпусе СК в Северной столице. Бастрыкин, пишет его пресс-служба, «особо подчеркнул необходимость дальнейшей работы по формированию традиционных нравственных ценностей у молодежи». Беглов его идеи поддержал. «Для нас очень важно, что вы выбрали именно Санкт-Петербург для создания корпуса. Мы готовы оказывать всяческое содействие в его развитии. Петербургская школа еще с царских времен была на самом высоком уровне», – цитирует градоначальника пресс-служба Смольного. На это Бастрыкин добавил, что академия пользуется популярностью у детей – на день открытых дверей 3 ноября туда пришли 350 юных петербуржцев.

Помимо образования будущих следователей, на встрече уделили внимание и уже действующим. Речь шла об укреплении материально-технической базы Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы. Губернатор считает эту задачу «очень важной», потому что «от скорости проведения экспертизы зависит оперативность принятия решения в отношении людей, находящихся под следствием».

Беглов не впервые уделяет внимание беседам о патриотическом воспитании молодежи. С этого он начал свое первое закрытое заседание правительства. Врио готов потратить на нравственное «любые деньги».