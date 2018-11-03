Железную дверь в центре Петербурга с помощью наклейки превратили в историческую. Теперь она яркого синего цвета

Новая «историческая» дверь привлекла внимание жителей Центрального района Петербурга. Но при ближайшем рассмотрении благородство старины оказалось обманом. Железо обновили наклейкой.

Фотографию синей двери в парадную 16 дома на улице 7-ой Советской горожане опубликовали в социальной сети 3 ноября. Ещё недавно на этом месте стоял проржавевший, ничем не примечательный лист железа. Реконструировали дверь с помощью наклеенной плёнки.

«Лучше, чем уродская железная дверь. Но даже обшить металл деревянной вагонкой будет не так уж дороже, чем зачистить дверь, а потом заклеить пленкой. Все это, конечно, временные меры перед восстановлением исторической», — оценили горожане.

16-й дом на улице 7-ой Советской построили в 1876 году. Архитектором выступил Геккер Василий Федорович. В 1912-1913 годах в здании появилась надстройка.