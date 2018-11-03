Российский самолет устроил переполох на учениях НАТО в Норвегии

На крупнейших после окончания холодной войны учениях НАТО Trident Juncture 2018, которые проходят в Норвегии, российский дальний противолодочный самолет Ту-142МК, который используется и для разведки, пролетел на небольшой высоте над флагманом шестого оперативного флота ВМС США «Маунт Уитни».

Корреспондент французского агентства AFP в Норвегии Пьер-Анри Дейе выложил снимок этого момента. «И вдруг Туполев над флагманом НАТО: Россия приглашает себя в великие маневры Trident Juncture 18», – написал он 3 ноября.

Как выяснилось, инцидент произошел еще в пятницу. Тогда же сообщалось, что для идентификации неопознанной цели вылетали два истребителя из Шотландии и два из Франции, которые сопровождались самолетами-заправщиками.