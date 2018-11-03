Зюганов о запрете Смольного для коммунистов собраться возле «Авроры»: Это провокаторы самые настоящие

Лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов возмутился запрету петербургских чиновников на сбор возле легендарного крейсера в день 101-й годовщины Октябрьской революции. Он напомнил, что КПРФ помогала провести на «Авроре» ремонт.

Альтернативного места для проведения шествия Зюганов не видит. «А где мы можем проводить, если не у "Авроры" – исторического символа, самого легендарного корабля на планете? Мы способствовали провести ремонт, поставили снова на рейд», – цитирует политика ТАСС. Смольнинских чиновников он назвал «самыми настоящими провокаторами». «Если столица трех революций запрещает нормально проводить 7 Ноября, то о каком диалоге, каком народном согласии, каком национальном примирении может идти речь?» – задался вопросом Зюганов.

Запрет на митинг возле крейсера 7 ноября городское правительство объяснило большим потоком людей и машин на набережной. В качестве альтернативы коммунистам предложили отправиться в Удельный парк или в актовый зал правительства.