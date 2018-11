В Балтиморе от здания отвалилась фасадная стена. На складе Amazon погибли двое

Тела двоих погибших нашли спасатели во время разбора завалов после падения стены здания в юго-восточном Балтиморе в США. Причиной трагедии могла стать непогода.

Как сообщает CNN, работы по поиску пострадавших продолжаются. Пока вытащить из завалов удалось тело одного мужчины, второго найденного извлекают из-под обломков.

Two people confirmed dead at Amazon Fulfillment Center after severe weather in SE Baltimore. #wbal pic.twitter.com/TaDXuwZhMh