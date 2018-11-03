Экс главный тренер сборной России и СКА: Хоккей на стадионе «Зенита» — это возможность поставить рекорд посещаемости

Бывший главный тренер сборной России по хоккею и СКА Вячеслав Быков ждет от хоккейного матча на стадионе «Санкт-Петербург» рекордной посещаемости.

Как следует из его комментария на «Р-Спорт» от 3 ноября, он положительно относится к предстоящим играм на арене ЧМ-2018.

«Здорово, что такие матчи состоятся на стадионе "Зенита", это даст возможность всем петербуржцам прийти, поддержать свою команду и поставить рекорд посещаемости, — сказал Быков. — Не стал бы называть матчи на футбольном стадионе "шоу". Хоккей, как и любой другой вид спорта — это спектакль, где можно выразить свои эмоции. Встречи на больших аренах — это пропаганда хоккея, привлечение внимания, привлечение зрителей».

Как писала «Фонтанка», домашний стадион «Зенита», арена «Санкт-Петербург», примет в декабре хоккейный матч между сборными России и Финляндии. Рекорд СССР/России по посещаемости хоккейного матча был установлен в 1957 году на игре чемпионата мира СССР — Швеция. Встреча прошла на Центральном стадионе им. Ленина в Москве (сейчас — «Лужники») и собрала 55 тысяч зрителей. Это 12-й результат в мире.