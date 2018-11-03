Врачи спасают жизнь упавшего в кипяток петербуржца. У него диагностирован ожог 80% тела

В стабильно тяжёлом состоянии находится 23-летний горожанин, упавший в яму с кипятком на Октябрьской улице в Колпино в ночь на 3 ноября. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ГУП «ТЭК».

Как передали предприятию медики, ожоги у молодого человека практически повсеместны, они покрывают 80% тела. Также в его крови нашли алкоголь, что подтверждает слова очевидцев о нетрезвом состоянии мужчины во время происшествия.

По информации предприятия, на данный момент ремонтные работы на трубопроводе диаметром 500 мм полностью завершены.

Разлив кипятка на углу улиц Октябрьской и Ижорского Батальона произошёл около часа ночи. На обратном пути из кино молодой человек угодил в промоину. Не смогли уберечь его от опасности ни друзья, ни выставленные ограждения.