Козак заявил, что государство больше не может регулировать цены на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что госрегулирование цен на топливо в России перестало быть возможным еще 30 лет назад и попытка нового его введения приведет к краху сетей АЗС.

Как он заявил в интервью телеканалу «Россия» 3 ноября, государство наблюдало за ситуацией на розничном и на оптовом рынке топлива в последнее время и ожидало «взрывного» роста цен, поэтому решило задействовать угрозу введения заградительных пошлин на нефтепродукты — болезненной меры для компаний. Но госрегулирование больше применяться не может.

«Что касается госрегулирования, то мы уже это проходили, — заявил Козак. — И очередь за бензином, и так далее, поэтому здесь невозможно (ввести его. — Прим. ред.) скорее».

По его мнению, это будет противоречить рыночным механизмам, которые сложились за 30 лет в стране. Попытка государства вмешаться в них будет иметь масштабные последствия.

«Либо мы опять же через такое регулирование потеряем сеть автозаправочных станций, которая обеспечивает доступность моторного топлива для граждан прежде всего, либо будет дефицит», — считает замглавы правительства.

Тем не менее он заметил, что правительство сейчас изучает опыт регулирования отрасли рыночными методами.

В октябре цены на топливо резко пошли в рост. Правительство вынудило нефтяные компании притормозить. Компенсировать потери нефтяников придется из бюджетного кармана.