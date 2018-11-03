В Египте во время тренировочного полета разбился российский МиГ

Российский истребитель МиГ-29М потерпел крушение во время тренировочного полета в Египте 3 ноября. Пилот успел катапультироваться, его жизни ничего не угрожает. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, к аварии могли привести либо технические неполадки, либо неправильные действия пилота. В Объединенной авиастроительной корпорации подтвердили инцидент.

Расследование крушения проведёт специальная комиссия ВВС Египта. Россия готова выслать в Каир своих специалистов.

Египетский контракт на МиГ-29М/М2 является одним из крупнейших авиационных контрактов последних пяти лет: по оценке газеты «Ведомости», 46 машин обошлись ВВС Египта примерно в $2,5 млрд. Все они будут оснащены новейшими оптико-локационными станциями ОЛС-УЭ, подвесными прицельными контейнерами, а также малогабаритной станцией постановки радиоэлектронных помех МСП.