Спор с петербургскими дачниками обернулся для белоруса уголовным делом. Он пытался проверить скорость реакции на пост о взрыве и проиграл

Жителю белорусского села Ветрино предъявлены обвинения по статьям об оскорблении президента и ложном сообщении об акте терроризма. Пост на своей странице в соцсети он разместил после спора с соседями из Петербурга.

Как сообщает 3 ноября издание «Народные новости Витебска», дело 35-летнего белоруса передано в суд. Оскорбительный пост, из--за которого взрывотехникам пришлось проверять торговый центр, был размещен на странице мужчины в мае. Как он объяснил после задержания, о скорости и вообще наличии реакции на подобную запись он спорил с соседями, дачниками из Санкт-Петербурга. Со смартфона ночью он разместил запись о грядущем взрыве в Полоцке и был уверен, что реакции на нее не последует. На следующий день в полицию обратилась местная жительница, скриншот поста ей прислал знакомый из Мурманска.

Кроме обвинений в ложном сообщении о взрыве, приписка к записи с мнением относительно половой ориентации некоего Лукашенко потянула на дело по статье об оскорблении президента.