«Вежливый полицейский» Сентемов об уфимских офицерах, изнасиловавших коллегу: «Кучка негодяев в форме, которые случайно ее надели»

Старший лейтенант Руслан Сентемов, которого оппозиционеры прозвали «господином полицейским», прокомментировал «Фонтанке» скандальный случай с его коллегами в Уфе. В столице Башкирии полицейских арестовали по подозрению в изнасиловании коллеги. Потерпевшая оказалась дочерью высокопоставленного чиновника.

«Я не знаю, что было в голове у этих людей, когда они делали то, что они сделали. Я даже представить не могу. И мне всегда стыдно и обидно. Когда сотрудник полиции, например, спасает ребенка, такие поступки забываются через неделю. Мой дедушка мне говорил: «Русланчик, сначала ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя». Тысячи сотрудников трудятся, чтобы у полиции было доброе, хорошее имя. А тут небольшая кучка негодяев в форме, которые случайно ее надели», — сказал Сентемов.

Как выглядит протест со стороны оцепления, раздражают ли полицейского журналисты, что он испытывает, задерживая старушек, и готов ли применить силу по-взрослому, читайте в полном интервью «Фонтанки».

Подполковника полиции Эдуарда Матвеева, возглавлявшего ОМВД Уфимского района, его подчиненного Павла Яромчука, экс-руководителя отдела по вопросам миграции, и бывшего начальника ОМВД Кармаскалинского района Салавата Галиева накануне заключили под стражу до 31 декабря.