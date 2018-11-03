В Петербурге похоронят зампреда правительства Коми

Заместитель председателя правительства Республики Коми и министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта региона Николай Герасимов скончался в Петербурге и будет похоронен в Северной столице.

Как пишет 3 ноября информагентство БНК, Герасимов умер 2 ноября в национальном медицинском центре имени Алмазова на 63 году жизни. Его похоронят на Смоленском кладбище 6 ноября.

«Уроженец Костромской области, он всю свою жизнь связал с Республикой Коми, работать в которой начал 40 лет назад в Воркуте сразу после окончания Московского государственного университета имени Ломоносова. Прошёл большой трудовой путь от геолога до министра промышленности и энергетики, а затем и заместителя председателя правительства Республики Коми», – говорится в заявлении главы Республики Коми Сергея Гапликова.