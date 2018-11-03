Для ареста знакомого с «архангельским террористом» школьника из Москвы суд взял паузу. Полиция ищет его соучастников

Пресненский суд Москвы не стал рассматривать ходатайство полиции об аресте 14-летнего школьника fontanka.ru/2018/11/03/016, задержанного за знакомство с «архангельским террористом» и хранение бомбы. Защита попросила время для сбора положительных характеристик.

Как сообщили в пресс-службе Пресненского суда, 3 ноября вынесено постановление о продлении срока задержания подозреваемого на 72 часа, до 6 ноября. Рассмотрение ходатайства о заключении под стражу отложено.

Паузу попросила защита школьника для сбора дополнительных материалов, характеризующих личность.

Следствие ищет соучастников юного москвича. Уголовное дело возбуждено по статьям 223.1 «Незаконное изготовление взрывчатых веществ организованной группой» и 222.1 «Незаконное хранение взрывчатки», тоже в составе группы.

Школьника задержали после обыска квартиры его родителей в Южном Тушино, где нашли компоненты для взрывного устройства, флеш-карты, блокноты с записями. Предположительно, подозреваемый был последним, кому позвонил 17-летний анархист из Архангельска перед самоподрывом утром 31 октября в здании УФСБ.